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بالصور.. "الصحة" تغلق مركزًا للعيون بمصر الجديدة

07:15 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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كتب - أحمد جمعة:

أعلن مصدر بوزارة الصحة، إغلاق الفرع الرئيسي من سلسلة مراكز للعيون بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة؛ لمخالفة شروط التراخيص وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

وقال المصدر في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، إن الغلق جاء خلال حملة تفتيشية مكبرة شنتها اليوم الأربعاء، الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مباحث التموين، على عدد من العيادات والمنشآت الطبية الخاصة.

وذكر المصدر أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت قرارين بإغلاق مركزين تابعين للمركز في محافظة الجيزة خلال حملات تفتيشية شنتها إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضي.

وشدد المصدر على استمرار الوزارة في حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومعامل ومراكز طبية ومستشفيات في إطار العمل على ضبط الخدمة الطبية وحفاظا على صحة وحياة المرضى.

وزارة الصحة سلسلة مراكز للعيون منطقة مصر الجديدة حملة تفتيشية

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