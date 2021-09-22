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بيت الزكاة يعلن المساهمة بـ 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي

05:18 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
بيت الزكاة يعلن المساهمة بـ 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي

بيت الزكاة والصدقات المصري

كتب - محمود مصطفى:

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، المساهمة بمبلغ 150 مليون جنيه في مبادرة " أمل في بكرة" لتوفير علاج الضمور العضلي للأطفال.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، الأربعاء، أن المساهمة في هذه المبادرة تأتي استكمالا للدور الذي يقوم به في دعم المنظومة الصحية، وعلاج غير القادرين من خلال العديد من المشاريع المشتركة مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أنه تم صرف المبلغ لصالح وزارة الصحة والسكان، التي تتولي توفير العلاج اللازم لمرضي الضمور العضلي من الأطفال.


ويعمل بيت الزكاة والصدقات المصري على صرف أموال الزكاة والصدقات في قنواتها الشرعية، ومن ضمنها برنامج " صحة " الذي يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، وذلك سعياً من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

وصدر قرار بإنشاء بيت الزكاة والصدقات المصري، عام ٢٠١٤ تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويعمل على توجيه الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وعمل منذ ذلك الوقت على دعم مستحقي الزكاة والصدقات في كافة محافظات مصر وفي مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.​

بيت الزكاة والصدقات المصري شيخ الأزهر مرضى الضمور العضلي وزارة الصحة

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