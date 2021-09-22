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قومي المرأة : تلقينا 3110 شكاوى في شهر.. والأحوال الشخصية في الصدارة

04:49 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
قومي المرأة : تلقينا 3110 شكاوى في شهر.. والأحوال الشخصية في الصدارة

المجلس القومي للمرأة

القاهرة- (أ ش أ):

قالت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إنه تم استقبال 3110 شكاوى خلال شهر أغسطس الماضي، وتم تقديم المشورة المناسبة في المجالات القانونية والاجتماعية النفسية لعدد كبير من الشكاوى، وأنه جار متابعة باقي الشكاوى مع الجهات المعنية.

وأوضحت في تصريح لها اليوم الأربعاء، أن المكتب قام بتقديم الخدمات للسيدات عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى بالمكتب، وجاء الخط المختصر 15115 في المرتبة الأولى حيث تلقى 1676 اتصالا بنسبة 53.89% سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، حيث يتلقى الخط الشكاوى والاستفسارات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأضافت أن المقابلات الشخصية جاءت في المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 881 مقابلة شخصية بنسبة 28.33% سواء بالمقر الرئيسي للمكتب بالقاهرة أو بفروعه قي جميع محافظات الجمهورية.

وكشفت عن احتلال شكاوى الأحوال الشخصية مقدمة الشكاوى الواردة للمكتب خلال هذا الشهر، حيث بلغت الأحوال الشخصية 35.98% وهى أعلى نسبة مئوية من إجمالي الشكاوى الواردة للمكتب وتتضمن شكاوى الطلاق والخلع والنفقات بأنواعها ودعاوى ضم الصغار وخلافه، ويليها في ذلك خدمات متابعة الشكاوى السابقة واستكمال بعض الإجراءات من قبل المحامين بنسبة 28.65 % ، ثم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بنسبة 12.48% .

وقالت إن نسبة الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى القومى للمرأة المركزي بالقاهرة بلغت نسبة 22.19% من النسبة الإجمالية للشكاوى الواردة، ويليها في ذلك فرع الإسكندرية بنسبة تصل إلى 4.86% تليها محافظة السويس بنسبة تصل إلى 2.12 %.

المجلس القومي للمرأة أمل عبدالمنعم مكتب شكاوى المرأة

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