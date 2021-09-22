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أمطار على القاهرة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 6 أيام

04:39 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
أمطار على القاهرة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 6 أيام

أمطار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام، بدء من غد الخميس، وحتى الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي، حيث من المتوقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية.

- شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

- تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الأحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 30-60% تقريبا.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:60 كم وارتفاع الأمواج 3:4 متر.

يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 40 : 60% تقريبا.

فرص أمطار خفيفة من توقيت 2 صباحا: 8 صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة 20% تقريبا.

وتأتي باقي التفاصيل على النحو التالي:

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سقوط أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

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