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إنفوجرافيك.. "معلومات الوزراء": 36% زيادة في إيرادات "التأمين الصحي الشامل"

04:07 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
إنفوجرافيك.. "معلومات الوزراء": 36% زيادة في إيرادات "التأمين الصحي الشامل"

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "توسع تدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات".

وأشار الإنفوجرافيك إلى نجاح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحقيق زيادة في إيراداتها، بنسبة نمو بلغت 36% خلال العام المالي الماضي 2021/2020.

ووصلت قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تتحملها الخزانة العامة للدولة إلى نحو 40 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020، وتمت إتاحة أكثر من 2850 خدمة طبية بالمنظومة حتى الآن، وتشمل: الأشعة، والتحاليل، والتدخل الجراحي، والأدوية المعتمدة عالميًّا، وخدمات أخرى، بالإضافة إلى تحديث قائمة أسعار الخدمات الصحية، ووضع قوائم مرنة؛ للتعاقد بين الهيئة ومقدمي الخدمة من القطاعَين الحكومي والخاص.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية، في جميع أنحاء الجمهورية؛ لرفع العبء المادي والمعنوي عنهم، وضمان حياة كريمة وصحية لأبناء المجتمع المصري.

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للتأمين الصحي

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