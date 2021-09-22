أستاذ حفريات بالجامعة الأمريكية: اكتشافات كثيرة خلال الفترة المقبلة

كتب- مصراوي:

قال هشام سلام، أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاكتشافات المهمة، من الحفريات التي من شأنها كشف وتوثيق الحياة القديمة والتاريخ التطوري للكائنات التي عاشت في مصر منذ ملايين السنين.

وكشف فريق "سلام لاب"، مؤخرًا بقيادة فريق من الباحثين المصريين والدوليين عن واحد من أهم الاكتشافات التي شهدتها مصر وهو حوت برمائي جديد Phiomicetus anubis في صحراء الفيوم بمصر، وشارك سلام في تأليف الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences حول ذلك الاكتشاف.

وأوضح سلام، أن هناك المزيد من الاكتشافات في صحراء الفيوم حيث يشرف حاليًا على فريق من جامعة المنصورة لدراسة البقايا المتحجرة لحيوان منقرض من الثدييات آكلة اللحوم عاش في مصر قبل 30 مليون عام تم اكتشافه أيضاً في الفيوم. "كما نقوم حاليا بدراسة البقايا المتحجرة لديناصور جديد لاحم تم اكتشافه في الواحات البحرية، في الصحراء الغربية لمصر."

وبعد انضمامه للجامعة الأمريكية بالقاهرة، عثر سلام على سن متحجر لحوت قديم من مجموعة منقرضة عاشت في مصر قبل 40-45 مليون سنة تسمى protocetids تم العثور عليها داخل أحد بلاطات الأرضية بالجامعة.

كما عَرَفَ "سلام"، مؤخرًا حفرية حوت ضخم آخر في حجارة رخامية عثر عليها في وادي طرفة بالقرب من محافظة المنيا وهي قيد الدراسة الآن.

وأوضح "سلام"، أن هذه الاكتشافات تساعد في تتبع سجل تطور الحيوانات في العصور القديمة. "فعلى سبيل المثال لم يضف اكتشاف Phiomicetus anubis إلى معرفتنا بالأشكال الانتقالية للحيتان المبكرة فحسب، بل أثار أيضًا أسئلة جديدة حول النظم البيئية القديمة التي عاش بها وساعد في توجيه رؤيتنا البحثية الجديدة نحو الوصول لإجابات مهمة عن أصل الحيتان القديمة وكيفية تعايشها في مصر ".

يصف "سلام"، الصحراء بأنها ليست موطنًا للحفريات القديمة فحسب، بل أنها بمثابة بيته الثاني حيث أمضى السنوات العشر الماضية في إجراء أبحاث على الحفريات الفقارية الأفريقية - العربية.

ففي يناير 2018، اكتشف سلام وفريقه من جامعة المنصورة هيكلا لديناصور في الواحات الداخلة أطلق عليه اسم "منصوراسورس". وفي وقت سابق من هذا العام، اكتشف فريق من الباحثين بقيادة سلام أيضًا حفريات أسماك قديمة نجت من الاحتباس الحراري قبل 56 مليون عام.

يأمل سلام في بناء مركز جديد لدراسة علم الحفريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالإضافة إلى قاعة عرض تضم حياة ما قبل التاريخ القديمة في مصر في حرم الجامعة حيث تجتذب الزوار من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة والطلاب الدوليين والأساتذة المهتمين بدراسة مجموعة الحفريات المصرية الجديدة.

حصل سلام على درجة البكالوريوس عام 1997 من قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة في مصر ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 2010 من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. كان سلام باحثًا زائرًا في الفترة من 2014 إلى 2017 في جامعة ستوني بروك وجامعة أوهايو ومتحف دنفر للطبيعة والعلوم وفي جامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية. أسس سلام مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وهو المركز الأوحد في الشرق الأوسط الذي يجمع بين البحث والتوعية ومحاولات الحفاظ على التراث الطبيعي من الحفريات.