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غدًا.. مصر للطيران تُسير 81 رحلة جوية لنقل 8366 راكبا لوجهات مختلفة

02:43 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
غدًا.. مصر للطيران تُسير 81 رحلة جوية لنقل 8366 راكبا لوجهات مختلفة

مصر للطيران

كتب- مصراوي:

تُسير شركة مصر للطيران غدا الخميس 81 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 8366 راكبا لوجهات مختلفة.

وذكرت الشركة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الرحلات الدولية ستكون بمعدل 56 رحلة إلى كل من تورنتو، والكويت، وندجامينا، وكازبلانكا، ولاجوس، وأكرا، وتونس، والدوحة، وأثينا، ومدريد، ولندن، ونيويورك، وميلانو، ودبي، وباريس، وأبوجا، وروما، وإسطنبول، وامستردام، وفرانكفورت، وبروكسل، وموسكو، وأبوظبي، وعمَان، وبغداد، والبحرين، والخرطوم، ولارناكا، وبيروت، وعنتيبي، والشارقة، ونيروبي، ومسقط، وأديس أبابا، وأسمره، وجوهانسبرج.

وأوضحت، أن الرحلات الداخلية ستكون 20 إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوي.

مصر للطيران رحلات جوية رحلات دولية

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