مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، القطاعات المختلفة بالحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، يرافقهما مسئولو المشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار متابعة ودفع سير العمل بالمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة، تفقد مسئولو الوزارة، أعمال تنسيق الموقع، وتنفيذ وتشطيب العناصر المختلفة بمشروع الحدائق المركزية، مؤكدين ضرورة إيجاد علاقات مترابطة بين مكونات المشروع المتعددة، بما يحقق حالة من الوحدة والاتصالية بين جميع أجزائه، بجانب تنسيق العلاقة بين أنواع الأشجار والنباتات، وتوزيعها فى الموقع بما يخلق مظهراً جمالياً يضاهى الحدائق العالمية، بجانب ضرورة استخدام أفضل العناصر والخامات، في تنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وتكثيف معدلات العمل والعمالة بالموقع، وضغط الجداول الزمنية للتنفيذ، وتواجد الاستشاري في الموقع بشكل دائم للإشراف على جميع مراحل وخطوات التنفيذ.

وأشار طلعت، إلى أن المشروع على مساحة تقارب الألف فدان كمرحلة أولى، ويعد من أكبر الحدائق بالشرق الأوسط، والتي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال أكبر 6 شركات محلية متخصصة في هذا المجال، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع قبل افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، لكونه من أهم عناصر الجذب للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، أن الحديقة المركزية ليست حديقة بالمفهوم التقليدي بل هى مركز ترفيهي ثقافي رياضي، وتمتاز بمساحات شاسعة من النباتات والأشجار المتنوعة، فضلاً عن البحيرات الصناعية والنوافير وممرات المشاة، وأخرى لرياضة الجري ومسارات الدراجات، بجانب أماكن إقامة الاحتفالات والمناسبات والمطاعم والكافيتريات والمعارض وغيرها الكثير .

وقال إن المشروع يُعد منظومة متكاملة من الخدمات توفر للمرتادين من كل الأنحاء المتعة والراحة، لتصبح الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية مقصدا سياحيا محليا وإقليميا ودوليا يضاف إلى قائمة المناطق السياحية بمصر.