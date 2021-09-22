طلب برلماني بتكثيف حملات ضبط الشيش على الكافيهات والقهاوي

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن تقديم الشيش بكثافة في المقاهي والكافيهات عاد مجددًا؛ خصوصًا مساء كل يوم، على الرغم من انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا القاتل، مؤكدةً أن غياب وعي المواطنين وإهمال الرقابة سيدفع الدولة للكثير من الأضرار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عطوة، خلال تصريح أدلت به اليوم الأربعاء، أن هناك حالة تراخٍ من جانب الأجهزة المعنية بشأن حملات الرقابة والتفتيش على القهاوي والكافيهات، تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وعدم تطبيق العقوبات الصارمة في استخدام الشيش في الكافيهات مرة أخرى، لافتةً إلى أن الشيشة تُساعد بشكل كبير في ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا؛ خصوصًا مع ارتفاع حالات الإصابة والتي تستوجب الحرص الشديد وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن للشيشة أضرارًا كثيرة على الرئة؛ مما يسهم بشكل في التهاب رئوي يُساعد في الإصابة بالفيروس سريعًا، مؤكدة أنه يجب التحرك السريع نحو ضبط الكافيهات المخالفة وتطبيق العقوبات.