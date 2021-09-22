القوى العاملة: صرف 7 ملايين جنيه لعمالة غير منتظمة وتعيين 6 آلاف شاب بالشرقية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 6490 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 27 من ذوي القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بالإضافة إلى توفير 945 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج2291 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 438 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 202 محضر سلامة و 84 حالة غلق إداري.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، فقد صرفت المديرية 28 منحة مولود، و 17 منحة زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، ومنحة وفاة عامل، ورعاية صحية لـ 12 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك لـ 7008 عاملاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه لهذه الفئة 7 ملايين و 83 ألف جنيه .

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 972 منشأة، وأسفر عن تحرير 435 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 302 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف الغمراوي، أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 45 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 95 تفويض ووكالة لشركات بها 155 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استلام طلب 4 تراخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، واستخراج ترخصين عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.