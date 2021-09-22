تفاصيل اكتشاف وضبط أغرب واقعة سرقة كهرباء بكفر الشيخ

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بارز بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن تفاصيل واقعة ضبط أخطر وأذكى واقعة سرقة تيار كهربائي تعتبر الأولى من نوعها فى مصر، والتي شهدتها محافظة كفر الشيخ.

وأشار المصدر إلى أن الواقعة تم ضبطها بالتنسيق بين المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ومباحث شرطة الكهرباء بالمحافظة وقطاع الكهرباء بكفر الشيخ بعد سلسلة اجتماعات وترتيبات أشرف عليها رئيس الشركة لضبط الواقعة.

وأكد المصدر، فى تصريحات أدلى بها إلى "مصراوى"، اليوم الأربعاء، أن الواقعة بطلها صاحب مصنع "ثلج" قام بابتكار حيلة شيطانية لسرقة التيار الكهربائي والتلاعب فى استهلاكات المصنع من خلال قيامه بإنشاء نفق أسفل حجرة المحول التابعة للمصنع والتى سهلت عملية دخوله وخروجه من الغرفة للتلاعب في العدادات الموجودة وإجراء وصلات غير شرعية، مؤكدًا أن الغرفة توجد داخل المصنع وهي ضمن أكثر من 19 ألف غرفة محول تمتلكها الشركة بمختلف المناطق التابعة لها.

وأشار المصدر إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي على المصنع حالياً تمهيدًا لتوفيق وتسوية أوضاعه بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لضمان حقها بالتعاون مع شرطة ومباحث الكهرباء، مؤكدًا أن تلك الواقعة لم يرها خلال خدمته في قطاع الكهرباء التي استمرت لأكثر من 35 عاماً.

وأوضح المصدر أن الواقعة بدأ اكتشافها منذ شهر يوليو الماضي واستمرت الاجتماعات بين الشركة ومباحث الكهرباء على مدار الأشهر الماضية حتى تم ضبط الواقعة منذ أيام لتسجل أغرب واقعة سرقة تيار كهربائي في تاريخ الكهرباء.

ونوه المصدر بأن صاحب المصنع قام بإنشاء نفق محاط بحديد من الجانبين والصاج كي يسهل له عملية الدخول والخروج إلى غرفة المحول بجوار مصرف صرف صناعي، مؤكدًا أن الواقعة تعتبر الأولى من نوعها؛ خصوصاً أن الأنفاق يقم إقامتها في الأراضي الصحراوية، حيث يبلغ استهلاكاته من الكهرباء 801 حصان متعلقة باستهلاكات الأجهزة الموجودة داخل المصنع.

وأكد المصدر أن معدلات استهلاكات المصنع تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف كيلو وات/ ساعة، وهذا لا يتناسب مع الاستهلاك الطبيعى عندما تم وضعه في مقارنة مع نفس المصنع بمنطقة أخرى يمارس نفس النشاط، حيث قام بإجراء أقصى شحنة بـ61 ألف جنيه، وهذا لا يتناسب مع الاستهلاك الحقيقي الذي يقدر بـ200 ألف جنيه في الشهر الواحد وفقا لتقييم الأداء مع مصنع آخر يمارس نفس النشاط تابع لمشترك آخر يستهلك شهريًّا 400 حصان؛ حيث يصل استهلاكه فى الصيف إلى 400 ألفِ جنيه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط واقعة سرقة تيار كهربائي داخل "مصنع ثلج" بمحافظة كفر الشيخ ملك شخص مقيم بدائرة مركز البرلس.

وتبين أن المتهم حفر نفقاً مبطناً بالصاج والأسمنت بطول 20 متراً تقريبًا أسفل محول الكهرباء الخاص بالمصنع؛ لاستخدامه في الوصول إلى المحول لفصل وإعادة التيار الكهربائي أثناء وجود الحملات التفتيشية بقصد سرقة التيار الكهربائي.

وقدرت الأحمال الخاصة بالمصنع بمعرفة الجهات المختصة بنحو 800 حصان، بقيمة مالية قدرها 14 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.