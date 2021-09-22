رئيس الأسقفية يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة مدينة السلام
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كتب- مينا غالي:
ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهي بكنيسة يسوع رئيس السلام الأسقفية بمدينة السلام حيث شاركه الصلاة القس فايز ناجي راعي الكنيسة
وخصص رئيس الأساقفة عظته للحديث عن التلمذة.
وأوضح رئيس الأساقفة أن جوهر التلمذة الحقيقية هي أن نموت عن العالم وعن محبة أنفسنا مؤكدًا: بالطبع ليس كل مسيحي مدعو أن يموت كبنهوفر ولكن كل مسيحي مدعو لحياة التلمذة مهما كان الثمن.
وأكد رئيس الأساقفة إن التلميذ هو من يتعلم حرفة أو علمًا ما والتلاميذ في زمن العهد الجديد هم تلاميذ موسى من درسوا الناموس وكانوا تلاميذ الفريسيين، واهتموا بدراسة التقليد اليهودي والتوراة ودرسوا ليصبحوا هم أنفسهم معلمين.
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