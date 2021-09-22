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مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادًا على روح المشير طنطاوي

11:11 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادًا على روح المشير طنطاوي

د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وقف أعضاء الحكومة دقيقة؛ حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، جاء ذلك في بداية اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ونعى مجلس الوزراء الراحل الكريم، الذي وافته المنية فجر أمس، بعد مسيرة عطاء عطرة، وبعد رحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الراحل، المغفور له بإذن الله، بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011، واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.​

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