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اليوم.. انطلاق النسخة العاشرة من معرض سيتي سكيب العقاري

08:56 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
اليوم.. انطلاق النسخة العاشرة من معرض سيتي سكيب العقاري

معرض سيتي سكيب العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

ينطلق اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة العاشرة من معرض سيتي سكيب العقاري، والذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة.

معرض سيتي سكيب العقاري هو الحدث الأهم الذي تنتظره الشركات العقارية كل عام لتعرض خلاله المشروعات الجديدة والوحدات المستهدف بيعها، كما يوجد حضور جماهيري كبير للمعرض، حيث يبحث الزوار عن أفضل العروض والاسعار.

ويتميز المعرض هذا العام وجود عدد كبير من الشركات التي تطور مشروعات في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعلمين الجديدة.​

معرض سيتي سكيب العقاري مركز مصر الدولي للمعارض القاهرة الجديدة المشروعات

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