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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات يتواصل.. والرئيس: أفريقيا الأكثر تضررًا بالفيروس

07:00 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات يتواصل.. والرئيس: أفريقيا الأكثر تضررًا بالفيروس

فيروس كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251395 حتى اليوم.

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