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الهجرة تكشف تفاصيل التقدم لـ 20 فرصة عمل لفني الإلكترونيات بألمانيا

09:30 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الهجرة تكشف تفاصيل التقدم لـ 20 فرصة عمل لفني الإلكترونيات بألمانيا

وزارة الدولة للهجرة

كتب - أسامة علي:

كشفت وزارة الهجرة عن مد فترة التقديم للراغبين في عدد 20 فرصة عمل لفنيي إلكترونيات بألمانيا.

ويتم التقديم في الخمس تخصصات التالية:

1- فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل.

2- فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة.

3- فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي.

4- فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء.

5- مُركب الأنظمة الكهربائية.

لمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص برجاء زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

كما يمكن للراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة: أضغط هنا

وإرسالها إلى THAMM@EMIGRATION.GOV.EG بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 25 سبتمبر الجاري.

يذكر أن كل التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الاستمارة المرفقة في الرابط أعلاه، كما سيتم تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.

وقالت الوزراة إنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيًا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة الهجرة ألمانيا الإلكترونيات فرصة عمل

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