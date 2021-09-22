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اليوم.. الجيزة تفتتح معرض "أهلاً مدارس" بتخفيضات 30%

09:00 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
اليوم.. الجيزة تفتتح معرض "أهلاً مدارس" بتخفيضات 30%

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب - يوسف عفيفي:

تفتتح محافظة الجيزة الأربعاء معرض "أهلا مدارس" استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد بتخفيضات تصل إلى 30%.

يأتي ذلك في حضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي الغرفة التجارية.

أشارت المحافظة إلى أن المعرض سيكون في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي بمحطة الطالبية فيصل.​

أحمد راشد الجيزة معرض أهلاً مدارس العام الدراسي الجديد

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