السيسي يدعو أمام الأمم المتحدة لمحاسبة الدول الراعية للإرهاب

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإرهاب من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف السيسي أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بمواجهة الفكر التكفيري والمتطرف.

ودعا الرئيس إلى محاسبة الدول الراعية للإرهاب بتوفير الدعم أو تسهيل انتقال عناصره.