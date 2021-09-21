الجريدة الرسمية تنشر قرار الحداد العام على المشير طنطاوي

كتب - أحمد جمعة:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام، في كافة أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الأسبق، الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

وبحسب القرار، يبدأ الحداد الوطني على رحيل المشير طنطاوي، يوم الثلاثاء، ويستمر حتى غروب شمس يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق، نعى الرئيس السيسي، المشير طنطاوي، وكتب في تغريدة على "تويتر"، "فقدت اليوم أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطنه، كثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف السيسي "إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبا ومخلصا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان".