لقاء ومكالمة.. تركي آل الشيخ ينعي المشير طنطاوي

كتب - أحمد جمعة:

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك مساء الثلاثاء: "المشير طنطاوي رحمه الله قائد بطل وفخر لكل العرب ومن رموز العسكرية والانضباط في العالم… تشرفت بالسلام عليه والجلوس معه عام ٢٠١١ عندما زار المملكة في عزاء سمو ولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله".

وأضاف: "وتشرفت بمكالمة هاتفية معه لأرحب به عندما حضر مباراة لنادي بيراميدز في مقصورة استاد الدفاع الجوي عندما كنت امتلك النادي وكان في قمة الأبوة والاحترام والتقدير والرقي".

وتابع: "تعازيي لفخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي وللجيش المصري البطل ولشعب مصر الغالي… اليوم فقدنا رجل من الرجال النادرين… تحمل الأمانة ولم يفرط بها إلى آخر لحظة من عمره… وتكريم فخامة الرئيس له اليوم وفي مرات سابقة كثيرة يدل على وفاء القيادة المصرية والشعب المصري لكل المخلصين".

كان الرئيس السيسي تقدم الجنازة العسكرية التي أقيمت عصر اليوم للمشير طنطاوي من منطقة المراسم أمام مسجد المشير بمنطقة التجمع.

كما شارك في الجنازة عدد من كبار رجال ورموز الدولة.