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نقابة الأطباء: لقب "طبيب" لا يُطلق إلا على خريجي كليات الطب البشري فقط

09:08 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
نقابة الأطباء: لقب "طبيب" لا يُطلق إلا على خريجي كليات الطب البشري فقط

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أكدت نقابة الأطباء، احترامها الكامل لكل أعضاء الفريق الصحى لدورهم الجليل فى رعاية المرضى.

وقالت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "من المعلوم أن الطبيب هو الشخص الوحيد المخول له فحص ومناظرة المريض وتشخيص المرض ووضع خطة العلاج وتوزيع الأدوار على بقية الفريق الصحى، فالطبيب هو من يحدد العلاج سواء علاج دوائي أو علاج طبيعي مع مراعاة الأمراض الأخرى التى قد يعاني منها المريض كالسكر والضغط وامراض القلب".

وأوضحت أنه لا يمكن السماح بإطلاق لقب (طبيب) إلا على خريج كلية الطب البشري؛ لطبيعة ونوعية الدراسة التي تلقاها في كلية الطب والتي تؤهله لتشخيص وعلاج المرضي وقيادة الفريق الصحي.

وحسب المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1959 فإنه لا يحق ممارسة وتوقيع الكشف الطبي على المرضى إلا للطبيب خريج كلية الطب البشري.

وشددت النقابة على احترامها للدور المحوري الذي يقوم به كل عضو من المهن المعاونة للطبيب مثل التمريض والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتأهيل الحركي وغيرها من المهن الهامة المعاونة للطبيب.

وأهابت النقابة بضرورة التزام كل عضو في الفريق الصحي بدوره المنوط به وعدم الاعتداء على دور غيره من المهن الأخرى لضمان سلامة المنظومة العلاجية.

لقب طبيب خريجي الطب البشري نقابة الأطباء

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