الزراعة في كل مصر.. انفوجراف بأنشطة المديريات خلال أسبوع

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كتب-أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد السابع من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تؤديها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 وحتى 20 سبتمبر الجاري.

وذكر الإنفوجراف أن مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، أعلنت عن حصاد حقل إرشادي، تابع للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية موسم 2021 بمركز البدرشين، كما شنت مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين، حيث تم ضبط 4 أطنان، و312 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها ومخلفات حيوانية ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومذبوحات خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 11 محضرًا بالمخالفات.

كما استعدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لمجابهة أي آثار سلبية محتملة لموجات الطقس السيء من أمطار وسيول، وكذلك تم التوصية بإجراء التطهيرات اللازمة للترع والمصارف العمومية حتى يمكنها استيعاب المياه الزائدة، كما تابعت أيضا منظومة كارت الفلاح، فضلًا عن عقد 36 ندوة بجميع مراكز المحافظة بواقع 4 ندوات بكل مركز، تناولت عددًا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ندوة حول دور الرقابة على المبيدات، كما شنت أيضا مديرية الطب البيطري، حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية لكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية.

تم ضبط 3 أطنان و630 كيلوجراما، و1580 عبوة لـ 22 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وأكدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، أنه تم المرور على نواحي مركز بني عبيد (الصلاحات - كفر الصلاحات - ميت فارس - كفر ميت فارس - ميت عدلان)؛ لمتابعة حصاد المحاصيل الصيفية وتجميع المخلفات الزراعية والاستفادة منها والمرور على مراكز تجميع القش، ومتابعة تأمينها ومخازن الجمعيات، ومدى توفر الأسمدة والاستعدادات للموسم الشتوي بها وتأمين المخازن من مخاطر السيول.

وأعلنت مديرية الزراعة بالنوبارية عن افتتاح موسم حصاد الذرة الشامية، وذلك بمنطقة بنجر السكر، حيث أشاد الحاضرون بالحقل الإرشادي والتزام المزارعين بالتوصيات.

كما أعلنت عن أنه يوجد تعاقد لمحصول الذرة الصفراء الجافة بسعر 4500 جنيه للطن، في ظل اتجاه الدولة لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

واستمرت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، في تنفيذ حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية في مركزي الدلنجات ووادي النطرون.

كما استقبلت مديرية الزراعة بالنوبارية قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي والطب البيطري، وتم افتتاح مركز تجميع ألبان "اللوتس" بأبو المطامير، وأعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة أيضا عن المشاركة الفعالة بالقوافل العلاجية السكانية وتقديم العلاج اللازم لأكثر من 5 آلاف و157 رأس ماشية.

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة، حيث تم إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام إدارة المعمورة الزراعية.

كما تم عقد ندوة إرشادية بعنوان "نباتات العائلة النخيلية ودورها في الحدائق النباتية" بمعهد بحوث البساتين بأنطونيادس.

كما شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات على المحال والأسواق لردع المخالفين، حيث تم ضبط 11 طنًا و340 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير 12 محضر جنحة ذبح خارج المجازر الحكومية وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي محافظة بورسعيد، أعلنت مديرية الزراعة استمرار إزالة فتحات الري المخالفة، حيث تم إزالة 30 فتحة ري مخالف للمزارع السمكية غير المرخصة والمخالفة، فضلا عن إزالة 20 مزرعة سمكية مخالفة.

كما شهدت أيضا حصاد حقل من الحقول الارشادية لمحصول الذرة الشامية، حيث بلغ عدد الحقول 14 حقلًا إرشاديًا ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية للموسم الزراعي 2021 بالقطاع الزراعي ببورسعيد.

كما شهدت بورسعيد جني أول الحقول الإرشادية لمحصول القطن، حيث يبلغ عدد الحقول المنزرعة له ثلاثة حقول، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط حملات المرور على زراعات الأرز والذرة وزراعات القطن الحيوي بنواحي المحافظة.

كما تم أيضا متابعة أرصدة الجمعيات من الأسمدة، وعقد لقاء مع المزارعين لتوعيتهم بأهمية الري الحديث وتأهيل المساقي الخصوصية، إضافة إلى المرور على موقع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بناحية الوسطاني والمنفذ ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري (حياة كريمة).

فيما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية لاتخاذ كل الإجراءات المقررة لتطوير المديرية ورفع الكفاءة.

وفي محافظة الفيوم، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة المزايدة العلنية لتحديد سعر القنطار لمحصول القطن بمركز تجميع الأقطان بالحادقة بمركز الفيوم؛ للتأكد من تيسير الإجراءات أمام المزارعين لاستلام محصول القطن، وتحديد السعر المناسب.

كما أعلنت أيضا مديرية الزراعة استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية في مراكز: الفيوم، أبشواي، إطسا.

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة، حيث تم إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز إهناسيا.

وفي محافظة المنيا، زار مدير مديرية الزراعة، الإدارة الزراعية بمركز سمالوط وعقد اجتماع مع رؤساء الأقسام المختلفة والمهندسين، حيث تم مناقشة أعمال الإدارة والوقوف على بعض الصعوبات التي قد تواجه العمل أو المزارعين وبحث سبل حلها، كما تضمن النقاش الرؤية المستقبلية للنهوض بجميع أعمال الإدارة وأقسامها، واختتمت الزيارة بجولة تفقدية تم المرور خلالها على كافة منشآت الإدارة والتشديد على ضرورة استغلال الأماكن غير المستغلة في المشروعات الخدمية التي تخدم الإنتاج الزراعي.

وفي قنا تابعت مديرية الزراعة، منظومة كارت الفلاح، كما تم متابعة منظومة الشكاوى الحكومية، فضلا عن عقد 45 ندوة بجميع مراكز المحافظة بواقع 5 ندوات بكل مركز، تناولت عددا من الموضوعات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان ندوة إرشادية بمقر قاعة الإرشاد الزراعي بمركز كوم امبو حول أهمية تأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر، مؤكدة تصديها للتعديات على الأراضي الزراعية بشن حملات مكثفة للتصدي لها، حيث تم إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز كوم أمبو.

يشار إلى أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم "الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل يوم ثلاثاء باسم "الزراعة في كل مصر" حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة.