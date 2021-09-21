قومي المرأة: المشير طنطاوي عبر بمصر وبكل اقتدار في مرحلة خطيرة من تاريخها

كتبت - نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبناء مصر الأوفياء والمخلصين لترابها وشعبها ورمز من رموز الوطن الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في بيان أصدرته، عن حزنها لوفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد الشجاع الذي قاد مصر في أصعب الأوقات، وتحمل مسئولية عظيمه على عاتقه، ليعبر بمصر وبكل إقتدار في مرحله خطره من تاريخها، و كان أحد أبطال حرب أكتوبر 73 وصنع بطولات عظيمة.

وقالت رئيسة المجلس " إن المشير طنطاوى سيظل حكاية يذكرها التاريخ لم تكتب بالأقلام ولكنها موجودة في ضمير كل فرد منا .. تعازينا الصادقة للقوات المسلحة، ورحم الله المشير محمد حسين طنطاوى".

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ، سائله الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.