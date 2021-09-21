وزير القوى العاملة ناعيًا المشير طنطاوي: محارب عظيم حرص على أمن الوطن



القاهرة- (أ ش أ):

قدم وزير القوي العاملة محمد سعفان خالص التعازي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، معربا عن خالص العزاء لأسرته.. داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر وأن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

وأكد سعفان في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوي كان مثالا للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده، وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل.

وأوضح أن المشير طنطاوي كان محارباً عظيماً وهب نفسه للدفاع عن بلده من

أجل تحقيق النصر وحرص على أمنها واستقرارها.