مجلس حكماء المسلمين ينظم مؤتمر "إعلاميون ضد الكراهية" بالعاصمة الأردنية.. الاثنين

كتب - محمود مصطفى:

ينظم مجلس حكماء المسلمين، مؤتمرا بالعاصمة الأردنية عمّان، يومي 27 و28 من سبتمبر الجاري، بعنوان "إعلاميون ضد الكراهية"، بالتزامن مع معرض عمّان الدولي للكتاب، تحت رعاية عضو مجلس حكماء المسلمين، كبير مستشاري ملك الأردن، الأمير غازي بن محمد.

وأوضح مجلس الحكماء المسلمين في بيان له، الثلاثاء، أن المؤتمر إلى خلق اتجاه إعلامي عربي يؤمن بالمسؤولية الإنسانية للإعلام، ودوره في بناء الوعي الفكري، ومواجهة الكراهية والتطرف والتمييز تجاه الآخر، واستمرارًا للتعاون بين مجلس حكماء المسلمين والإعلاميين العرب، والذي بدأ من خلال التجمع الإعلامي العربي، وإطلاق مدونة العشرين للعمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية في ٤ فبراير ٢٠٢٠ في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



ويعقد المؤتمر عدة جلسات متخصصة تناقش محاور من بينها، الكراهية في الإعلام العربي وآفاق تجاوزها، وصورة الإنسان العربي في الإعلام الغربي، وتتناول خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى احتواء وباء الكراهية الذي تزامن مع تفشي وباء كورونا، وأثر التشريعات القانونية والمواثيق الإعلامية ومسؤولية المؤسسات الإعلامية الرسمية والنقابية في مواجهة خطاب الكراهية.

يشارك في المؤتمر نخبة من أبرز الإعلاميين العرب في مختلف أشكال الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع والمقروء، وقادة المؤسسات الإعلامية والنقابية العربية.