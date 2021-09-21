Masrawy logo white

فارس العسكرية المصرية.. وزارة الدفاع تنشر فيديو عن المشير طنطاوي

06:00 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
فارس العسكرية المصرية.. وزارة الدفاع تنشر فيديو عن المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

كتب - محمد سامي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو عن المشير محمد حسين طنطاوي، الذي توفى صباح اليوم، وشيعت جنازته العسكرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخرج المشير من الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993، وتولى المشير رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012.

العسكرية المصرية وزارة الدفاع محمد حسين طنطاوي المشير طنطاوي السيسي

الخبر التالى:

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد المنطقة الحرة في "عتاقة" و"الأدبية" بالسويس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التشكيل.. الأهلي بدون صفقاته الجديدة في السوبر.. وشريف مهاجمًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا