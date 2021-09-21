فارس العسكرية المصرية.. وزارة الدفاع تنشر فيديو عن المشير طنطاوي

كتب - محمد سامي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو عن المشير محمد حسين طنطاوي، الذي توفى صباح اليوم، وشيعت جنازته العسكرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخرج المشير من الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993، وتولى المشير رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012.