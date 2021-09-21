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هل تعاني إحداها؟.. 5 علامات تدل على الإصابة بالزهايمر

04:47 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
هل تعاني إحداها؟.. 5 علامات تدل على الإصابة بالزهايمر

علامات تدل على الإصابة بالزهايمر

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الصحة والسكان عن علامات خمس تدل على إصابة الشخص بمرض الزهايمر.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم الثلاثاء، على صفحة فيسبوك: 5 علامات تشير إلى إصابة كبار السن بمرض الزهايمر.

وجاءت العلامات الخمس على النحو التالي:

1- صعوبة متزايدة في التواصل مع الغير.
2- فقدان القدرة على إدراك الوقت.
3- نسيان الأحداث الجديدة وأسماء الناس.
4- تغير في السلوك مثل طرح الأسئلة بصورة متكررة.
5- الضلال في الأماكن المألوفة.

علامات الزهايمر كبار السن الخرف النسيان الإدراك

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