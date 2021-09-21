Masrawy logo white

الصحفيين : تكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2020

04:13 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الصحفيين : تكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2020

نقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أعلنت دعاء النجار ، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أنه تقرر تكريم الزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لهذا العام.

أوضحت "النجار"، في بيان، أنه على الزملاء تقديم أصل و صورة من الشهادة، بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع.

نقابة الصحفيين دعاء النجار جوائز الصحافة المصرية

الخبر التالى:

محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات موسعة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا