الصحفيين : تكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2020

كتب- مينا غالي:

أعلنت دعاء النجار ، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أنه تقرر تكريم الزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لهذا العام.

أوضحت "النجار"، في بيان، أنه على الزملاء تقديم أصل و صورة من الشهادة، بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع.