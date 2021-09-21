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فيديو| جنازة عسكرية للمشير طنطاوي بحضور السيسي وكبار رجال الدولة

04:06 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
فيديو| جنازة عسكرية للمشير طنطاوي بحضور السيسي وكبار رجال الدولة

جنازة المشير طنطاوي

كتب- محمود مصطفى:
أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد المشير، ليتقدم جنازة المشير طنطاوي.

جاء ذلك في نبأ عاجل، بثته فضائية إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء.

توفي، صباح اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

ويمكن لقراء مصراوي متابعة البث الحي لمراسم الجنازة من هنا

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