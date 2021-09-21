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بحضور الرئيس السيسي.. بدء الجنازة العسكرية للمشير حسين طنطاوي

04:03 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
بحضور الرئيس السيسي.. بدء الجنازة العسكرية للمشير حسين طنطاوي

جنازة المشير طنطاوي

كتب - محمود مصطفى:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد المشير، ليتقدم جنازة المشير طنطاوي.

جاء ذلك في نبأ عاجل، بثته فضائية إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء.

توفي، صباح اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

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