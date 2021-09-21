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الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعى المشير حسين طنطاوى

03:37 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعى المشير حسين طنطاوى

المشير محمد حسين طنطاوي

كتب- مينا غالي:

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب ببالغ الحزن والآسى الراحل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس العسكري السابق بجمهورية مصر العربية.

وتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري.

كان المشير محمد حسين طنطاوي أحد رموز مصر الأبرار وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيد وقاد مصر بأمان إلى بر الأمان في مرحلة من أصعب مراحل تاريخها الحديث.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد العظيم بوافر رحمته وينزله فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

المشير طنطاوي وفاة المشير طنطاوي الاتحاد العام للصحفيين العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي

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