الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعى المشير حسين طنطاوى

كتب- مينا غالي:

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب ببالغ الحزن والآسى الراحل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس العسكري السابق بجمهورية مصر العربية.

وتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري.

كان المشير محمد حسين طنطاوي أحد رموز مصر الأبرار وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيد وقاد مصر بأمان إلى بر الأمان في مرحلة من أصعب مراحل تاريخها الحديث.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد العظيم بوافر رحمته وينزله فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.