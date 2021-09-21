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مفاجأة التليفزيون لمباراة سوبر الأهلي والطلائع.. نقل بوحدتي HD و13 كاميرا

03:13 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
مفاجأة التليفزيون لمباراة سوبر الأهلي والطلائع.. نقل بوحدتي HD و13 كاميرا

أرشيفية


كتب- مينا غالي:

اختتم التليفزيون المصري استعداداته لنقل مباراة كأس السوبر المصري لعام 2019/ 2020 مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، والتي تأتي كضربة بداية للموسم الكروي الجديد في مصر.

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بضرورة الالتزام بالحيادية وتطبيق قواعد ميثاق الشرف الإعلامي في نقل وتغطية أحداث المباراة، بما يعزز الروح الرياضية، مشددًا على أن المباراة تعكس صورة مصر ومن ثم لابد من خروجها بأفضل صورة ممكنة.

من جانبها، أكدت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، أن الهيئة الوطنية للإعلام وفرت كافة الإمكانيات للخروج بالمباراة بأفضل صورة، مشيرة إلى أنها طالبت فريق إخراج المباراة وإدارة البرامج الرياضية بالتزام الحياد والموضوعية بين الفريقين، كونها في النهاية بين فريقين مصريين والهدف هو تقديم صورة إيجابية للكرة المصرية.

بدوره، كشف محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية، في تصريحات لمصراوي، أن المباراة سيتم نقلها بالوحدتين 21 و22 HD وبـ13 كاميرا، لنقل كافة زوايا وجوانب الملعب، فيما سيتولى إخراج المباراة طاقم من مخرجي التليفزيون برئاسة هشام عبد الودود.

التليفزيون المصري الأهلي وطلائع الجيش كأس السوبر المحلي استاد برج العرب حسين زين الوطنية للإعلام

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