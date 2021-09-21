وزيرة الصحة: مصر ضربت مثالًا في الحفاظ على صحة مواطنيها خلال جائحة "كورونا"

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية ضربت مثالًا كبيرًا في الحفاظ على صحة مواطنيها خلال جائحة كورونا، مع تحقيق معدلات تنمية وتطوير والحفاظ على الاقتصاد.



وأعربت وزيرة الصحة، في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن خالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم في فقدان المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، أحد أبرز وأعظم رجال مصر في التاريخ الحديث.

وقالت زايد: "نشهد اليوم تدشين مشروعات التأمين الصحي الشامل في محافظتي جنوب سيناء والسويس"، مشيرةً إلى أن الرئيس السيسي دائمًا يذكر بأن الحق في خدمة صحية جيدة واحد من حقوق الإنسان التي لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط.



وأشارت زايد إلى أن العالم أجمع شهد جائحة لم نشهدها في التاريخ الحديث، وأن الدولة المصرية ضربت مثالًا كبيرًا في الحفاظ على الأرواح وصحة المواطنين خلال الجائحة بالإضافة إلى تحقيق معدلات تنمية وتطوير والحفاظ على الاقتصاد، لافتةً إلى أن المنظومة الصحية عملت على إدارة هذه الأزمة ولم تتوانَ في الحفاظ على المشروعات الصحية الكبيرة؛ وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي.