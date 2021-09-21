Masrawy logo white

وزيرة الصحة: مصر ضربت مثالًا في الحفاظ على صحة مواطنيها خلال جائحة "كورونا"

02:13 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
وزيرة الصحة: مصر ضربت مثالًا في الحفاظ على صحة مواطنيها خلال جائحة "كورونا"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية ضربت مثالًا كبيرًا في الحفاظ على صحة مواطنيها خلال جائحة كورونا، مع تحقيق معدلات تنمية وتطوير والحفاظ على الاقتصاد.

وأعربت وزيرة الصحة، في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن خالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم في فقدان المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، أحد أبرز وأعظم رجال مصر في التاريخ الحديث.

وقالت زايد: "نشهد اليوم تدشين مشروعات التأمين الصحي الشامل في محافظتي جنوب سيناء والسويس"، مشيرةً إلى أن الرئيس السيسي دائمًا يذكر بأن الحق في خدمة صحية جيدة واحد من حقوق الإنسان التي لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط.

وأشارت زايد إلى أن العالم أجمع شهد جائحة لم نشهدها في التاريخ الحديث، وأن الدولة المصرية ضربت مثالًا كبيرًا في الحفاظ على الأرواح وصحة المواطنين خلال الجائحة بالإضافة إلى تحقيق معدلات تنمية وتطوير والحفاظ على الاقتصاد، لافتةً إلى أن المنظومة الصحية عملت على إدارة هذه الأزمة ولم تتوانَ في الحفاظ على المشروعات الصحية الكبيرة؛ وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي.

هالة زايد وزيرة الصحة أزمة كورونا فيروس كورونا لقاح كورونا معدلات التنمية

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: "حياة كريمة" و"تطوير الريف" فرصة للإسراع في تنفيذ مشروعات التأمين الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا