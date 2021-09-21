Masrawy logo white

زاهي حواس ناعيًا المشير طنطاوي: أرسل إليَّ قوات خاصة لحماية الآثار خلال أحداث يناير

02:13 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
زاهي حواس ناعيًا المشير طنطاوي: أرسل إليَّ قوات خاصة لحماية الآثار خلال أحداث يناير

زاهي حواس

كتب- مصراوي:

نعى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، المشيرَ محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وتقدم حواس إلى أسرة المشير وضباط الجيش المصري، بخالص العزاء، داعيًا المولى، سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأضاف حواس: أثناء أحداث يناير تحدثت مع المشير طنطاوي وأنا وزير للآثار، وطلبت منه حماية المواقع الأثرية والمتاحف، فأرسل إليَّ قوات لحماية الأماكن الأثرية.

زاهي حواس لمشير طنطاوي فاة المشير طنطاوي وات خاصة لحماية الآثار

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: مصر ضربت مثالًا في الحفاظ على صحة مواطنيها خلال جائحة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا