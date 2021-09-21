زاهي حواس ناعيًا المشير طنطاوي: أرسل إليَّ قوات خاصة لحماية الآثار خلال أحداث يناير

كتب- مصراوي:

نعى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، المشيرَ محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وتقدم حواس إلى أسرة المشير وضباط الجيش المصري، بخالص العزاء، داعيًا المولى، سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأضاف حواس: أثناء أحداث يناير تحدثت مع المشير طنطاوي وأنا وزير للآثار، وطلبت منه حماية المواقع الأثرية والمتاحف، فأرسل إليَّ قوات لحماية الأماكن الأثرية.