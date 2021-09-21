قطع أشاير الحديد.. ننشر حقيقة إزالة الأدوار الخالية وتسكين الوحدات إجباريا بعزبة الهجانة

كتب- محمد نصار:

كذب اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة والمتحدث الرسمي، صحة منشور متداول يفيد بتقليل الكثافات السكانية بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا" وذلك من خلال إزالة المباني غير المأهولة بالسكان ومنع التعليات.

وقال اللواء إبراهيم عوض، لمصراوي، إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، نافيا وجود تعليما بذلك.

جاء ذلك ردا على منشور منسوب لمحافظة القاهرة يفيد بوجود توجيهات تتعلق بمنع أي زيادة سكانية في منطقة مدينة الأمل.

وبحسب المنشور فإنه يتم استخدام الأدوار الخالية بالعمارات الجيدة لإعادة تسكين ما يخلى من وحدات سكنية بالمدينة مع تحديد قيمة عادلة لهذه الوحدات مع الأخذ في الاعتبار إنشائها كتعديات على أراضي الدولة.

كما نص المنشور على التوجيه بإزالة الأعمدة الخرسانية أعلى أسطح جميع مباني المدينة وقطع أشاير الجديد لها بما في ذلك المباني التي سيتم إزالة أدوار علوية منها.

وفيما يلي نص المنشور المتداول والذي نفت المحافظة صحته.