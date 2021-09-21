السيسي يكشف دور المشير طنطاوي في تجنيب مصر حربا أهلية

كتب- محمد نصار:

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، نبذة مختصرة عن المشير محمد حسين طنطاوي ومعرفته الشخصية به.

وقال السيسي: اسمحولي أقولكم نبذة صغيرة جدا عن معرفتي به شخصيا، في فترة تولى فيها مسؤولية هائلة من 2011 وحتى تسليم السلطة بعد الانتخابات في 2012.

وأوضح السيسي، أن هذه الفترة كانت فترة صعبة وقاسية جدا، متابعا: وبقول بأمانة ودي شهادة للتاريخ أنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفاني شديد وحكمة شديدة جدا.

واختتم السيسي: هذه الحكمة أدت إلى أن الدولة المصرية التي كانت معرضة للحرب الأهلية والانهيار من عبورها بأقل حجم من الأضرار اللي ممكن تقابل دولة في مثل هذه الظروف.