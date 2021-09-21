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وزير الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة مطلع الشهر المقبل

12:34 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
وزير الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة مطلع الشهر المقبل

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليومالثلاثاء، أن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الثالث من أكتوبرالمقبل، وحتى الرابع من نوفمبر المقبل ، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمجاورة الثالثة بمنطقة شمال المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيراً إلى أنه على العملاء الفائزين بقطع أراضٍ التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء الإجراءات ومراجعة جهاز المدينة للاستلام.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 43، في الثالث من أكتوبر المقبل ، والقطع من 44 : 80، في الرابع من أكتوبر، والقطع من 81 : 119، في الخامس من أكتوبر، والقطع من 120 : 152، في السادس من أكتوبر والقطع من 153 : 193، في العاشر من أكتوبر ثم باقي القطع تباعا.

عاصم الجزار وزير الإسكان تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز مدينة أكتوبر الجديدة

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