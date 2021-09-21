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الوطنية للإعلام تنعي المشير حسين طنطاوي

11:12 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الوطنية للإعلام تنعي المشير حسين طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

كتب- مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي يعد بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم البطولات.

وقالت الوطنية للإعلام فى بيان لها، إن الراحل له مواقف وطنية مشرفة وعظيمة ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر والتحديات التي واجهت الوطن.

وتقدمت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل المشير حسين طنطاوى، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

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