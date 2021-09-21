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وزيرة الصحة: أنفقنا 51.5 مليار جنيه على البنية التحتية للتأمين الصحي الشامل حتى الآن

10:51 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
وزيرة الصحة: أنفقنا 51.5 مليار جنيه على البنية التحتية للتأمين الصحي الشامل حتى الآن

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إنفاق 51.5 مليار جنيه على البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي حتى الآن.

وأضافت زايد، خلال كلمتها في افتتاح مشروعات قومية اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: عملنا أكثر من 6.5 مليون خدمة صحة، و82.500 جراحة متقدمة لم تكن تقدمها هذه المحافظات.

كما تم استحداث هياكل تنظيمية واستحداث منظومة للتكاليف ونظم الإحالة في منظومة طب الأسرة والتتبع للمؤشرات الصحية، وكذلك نظام مالي واقتصادي، فضلا عن تطوير الكثير من الوحدات والمستشفيات.

هالة زايد وزيرة الصحة البنية التحتية التامين الصحي الشامل

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