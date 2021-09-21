بعد افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2.. أسامة ربيع: 20 نقطة عبور لسيناء

كتب- مصراوي:

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن تنمية سيناء تحظى بأولوية قصوى ودعم غير مسبوق على مختلف الاصعدة ،مضيفا أن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 يأتي ضمن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الطموحة لتنمية سيناء.

وأعرب ربيع ـ في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إننا نشرف اليوم بحضور الرئيس السيسي هذا الحدث الذي يدشن مرحلة جديدة في تاريخ وطننا الحبيب الذي طالما سعى الرئيس لوضعه على طريق الانطلاق إلى افاق جديدة من التنمية والتطوير لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف أننا نحتفل اليوم بافتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمدينة السويس والذي يعد هدية الرئيس الغالية لابناء سيناء بمناسبة احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد رمز الإرادة المصرية الصلبة التي لا تلين في مواجهة أصعب الظروف والتحديات.

وأشار إلى أن افتتاح هذا النفق يعزز منظومة ربط سيناء بأرض الوطن.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن النفق يربط سيناء بأرض الوطن ضمن 20 نقطة عبور مختلفة تربط بين ضفتي القناة مقسمة إلى 3 قطاعات رئيسية على النحو التالي، نقاط عبور قناة السويس بمنطقة بورسعيد تضم ستة نقاط عبور (معدية بورسعيد ومعدية الرسوة و معدية شرق التفريعة ونقطة عبور كوبري النصر العائم وأنفاق 3 يوليو).

وأضاف أن القطاع الأوسط في نطاق محافظة الإسماعيلية يضم 10 نقاط عبور، (أربعة نقاط عبور معديات وهي معدية القنطرة والفردان ونمرة 6 وسرابيوم) وكوبري السلام وعدد 3 نقاط كباري عائمة (كوبري الشهيد أبانوب وكوبري الشهيد أحمد منسي وكبري الشهيد طه زكي) وأنفاق تحيا مصر.

وأشار إلى أن القطاع الجنوبي الواقع في نطاق محافظة السويس تضم نقاط عبور (معدية الشط، كوبري الشهيد شبراوي، وأنفاق الشهيد أحمد حمدي) .

واضاف أن إحصائية محاور العبور في الفترة من 1 يناير 2021 الى 1 أغسطس 2021 تفيد بمرور ما يزيد عن خمسة ملايين مركبة في الأنفاق، في حين مر على الكباري العائمة والمعديات ما يزيد عن مليون مركبة ليصل الإجمالي إلى 6 ملايين و 695 ألف مركبة .

وأوضح أن معدلات عبور المركبات عبر سلسلة الأنفاق وصلت الى أربعة أضعاف معدلات عبور باقي المحاور، مما يؤكد أن الأنفاق تظل هي الخيار الأول للمواطن والمستثمر في رحلة العبور بين ضفتي القناة.

وتابع الفريق ربيع قائلا ان هذه المنظومة من الانفاق العملاقة تقوم بدور فاعل في زيادة معدلات الصادرات من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء في بورسعيد أو السويس ، مضيفا أن الهيئة تقوم بإدارة وصيانة وتشغيل منظومة محاور العبور بأكملها على مدار الساعة من خلال أحدث أنظمة التشغيل الإلكترونية مع الاستعانة بأحدث وسائل الفحص المستخدمة في فحص المركبات والأفراد بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة.