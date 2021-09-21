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الطائفة الإنجيلية ناعية المشير طنطاوي: قدّم نموذجا حيا للقيادة العسكرية

09:22 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الطائفة الإنجيلية ناعية المشير طنطاوي: قدّم نموذجا حيا للقيادة العسكرية

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

كتب مينا غالي

نعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر سيادة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق.

وقال رئيس الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي: "قدم الراحل نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة، والذي سيظل راسخًا في ذاكرة ووجدان الشعب المصري، لدوره الثمين عسكريًّا وسياسيًّا، والحفاظ على سلامة واستقرار الدولة المصرية".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص التعزية للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، ولأسرة الفقيد، وجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

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