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وزير الأوقاف ينعى المشير طنطاوي: كان مثالا يحتذى في الوطنية

09:10 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
وزير الأوقاف ينعى المشير طنطاوي: كان مثالا يحتذى في الوطنية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

القاهرة-(أ ش أ):

نعى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بخالص الأسى والحزن المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله رحمة واسعة، مؤكدا أنه رحمه الله كان بعيد النظر، ثاقب الرؤية، تحمل الكثير في سبيل وطنه.

وقال وزير الأوقاف في بيان اليوم الثلاثاء إن المشير طنطاوي كان مثالا عظيما للوطنية الصادقة ونموذجا وطرازا وطنيا فريدا، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يخلف مصر فيه خيرا، وخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الأبطال.​

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