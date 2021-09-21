تحمَّل ما لا تتحمله الجبال وأكثرنا حرصًا على بلده.. ماذا قال السيسي عن المشير طنطاوي؟ -فيديو

كتب- محمد سامي:

"المشير حسين طنطاوي مسيرة عطاء في حب مصر"، هذا عنوان فيلم تسجيلي نشرته "الشؤون المعنوية" عن المشير طنطاوي عام 2013؛ تقديرًا لدوره الكبير.

تضمن الفيلم مشوار حياة المشير طنطاوي، منذ ميلاده في حي عابدين بالسيدة زينب بالقاهرة، في 31 أكتوبر عام 1935، ثم التحاقه بمراحل التعليم المختلفة، حتى الكلية الحربية التي تخرج فيها عام 1956، ليلتحق بحرب العدوان الثلاثي على مصر كقائد فصيلة مشاة، ثم عمل بعد ذلك معلمًا بالكلية الحربية خلال فترة الستينيات، ليعمل بعد ذلك قائدًا لكتيبة مشاة في حرب أكتوبر 1973، التي خاض فيها معركة المزرعة الصينية الشهيرة التي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة.

وعرض الفيلم التسجيلي ترقي المشير حسين طنطاوي في الوظائف القيادية بالقوات المسلحة؛ حيث عمل قائدًا للجيش الثاني الميداني، وقائدًا للحرس الجمهوري، ورئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلحة، حتى تم تعيينه قائدًا عامًّا للقوات المسلحة في عام 1991.

وتضمن الفيلم لقطات من كلمات للمشير حسين طنطاوي خلال المناورات والمشروعات التي قدمتها القوات المسلحة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض خطط التوسع في مشروعات الإسكان الخاصة بالقوات المسلحة خلال قيادة المشير طنطاوي للقوات المسلحة خطط الإسكان الحضاري والمستشفيات العسكرية والنقاط الطبية، وكذلك نوادي القوات المسلحة والمشروعات الهندسية الضخمة التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وذكر الفيلم أيضًا كلمات للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء توليه منصب وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، عن دور المشير طنطاوي، حيث قال: كان أكثرنا تفهمًا، وأكثرنا حرصًا على بلده، ربنا يجازيه عنَّا خير الجزاء؛ حيث تحمَّل ما لا تتحمله الجبال".

وعرض الفيلم كلمات للفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، عن دور المشير طنطاوي، قائلًا: "هذا الرجل لن يعطيه حقه سوى المولى عز وجل".​