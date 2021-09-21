حدث ليلًا| تفاصيل مراقبة الوفد المصري لانتخابات البرلمان الروسية.. واستمرار فتح معبر رفح البري

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-ارتفاع جديد بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 388 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 250692 حتى اليوم.

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-"حماة الوطن": مصر حريصة على توطين أهداف التنمية المستدامة

ثمّن حزب حماة الوطن، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، والذي قالها عبر الفيديو كونفرانس، حيث أكد خلالها أن نجاح الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب أهمية متزايدة، مقارنة بأي وقت مضى.

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-وزير التموين: فحص جميع الأغذية ضمن منظومة السلع المدعمة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فحص جميع الأغذية للتـأكد من سلامة وصحة السلع المقدمة لـ70 مليون مستحق للدعم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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-ننشر تفاصيل مراقبة الوفد المصري على الانتخابات البرلمانية في روسيا

أعلنت النائبة نيفين جورج الأنطوني، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل لقاء الوفد المشارك في الرقابة على الانتخابات البرلمانية الروسية "الدوما"، مع نظيره الروسي، بمجلس الشيوخ.

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-الصغرى والكبرى.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء على كافة الأنحاء

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة يستمر على كافة الأنحاء الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة.

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-قبل المدارس.. الصحة: 5 نصائح ضرورية للحماية من فيروس كورونا

نشر الحساب الرسمي، لوزارة الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، 5 نصائح يجب على أولياء الأمور اتباعها بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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-النقل: وصول فريق مصري للسودان لتطوير النقل النهري من وادي حلفا حتى الخرطوم

قالت وزارة النقل، إن السفير أحمد الشريف فوزي القنصل العام بجمهورية مصر العربية في السودان، والدكتور معاوية علي خالد المدير العام للملاحة النهرية بالسودان، استقبلا الباخرة "سيناء" وعلى متنها الفريق الهندسي المصري برئاسة المهندس محسن عزة ملك، رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية بوزارة النقل المصرية.

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-تجديد تكليف الدكتور عبدالله حسن مساعدًا لوزير الأوقاف للشئون الإدارية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، تجديد تكليف الدكتور عبد الله حسن عبد القوي إسماعيل، مساعدًا للوزير للشئون الإدارية.

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-السيسي يؤكد أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض انبعاثات الكربون

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عبر فيديوكونفرانس في اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشارك لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

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-السيسي يعرب عن تطلع مصر إلى استضافة القمة العالمية لتغير المناخ 2022

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشارك لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

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-استمرار فتح معبر رفح البري من الجانبين للعبور وإدخال المساعدات لغزة

واصلت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البري من الجانبين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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-الصحة: 84% نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مستشفيات العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية إلى 84.2 %، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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-السيسي يوجّه باكتشاف وصقل العناصر النابغة في مجال تكنولوجيا المعلومات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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-السيسي يوجّه بالاستمرار في توفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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-شكري يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية البريطانية بنيويورك

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الاثنين جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

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-مسؤول أمريكي: أوروبا تخاطر بنفاد الغاز لديها خلال الشتاء القادم

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الغاز الطبيعي قد ينفد في أوروبا وتصبح غير قادرة على تدفئة المنازل خلال الشتاء القادم، بسبب قلة المخزونات والإمدادات المحدودة من روسيا.

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-بايدن يؤكد لماكرون أهمية التعاون المشترك بعد أزمة الغواصات النووية

قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يتحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون خلال الأيام القادمة للتأكيد على التزام واشنطن بالعمل مع باريس في عدد من القضايا الدولية.

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-تبون وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، العلاقات الجزائرية الفرنسية.

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-ماكرون يطلب الصفح من "الحَرْكَى" الجزائريين الذين حاربوا لجانب الاستعمار الفرنسي

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصفح من الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب فرنسا خلال حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي عام 1962 ويعرفون باسم الحَرْكَى.

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-الرئيس التونسي يعلن استمرار التدابير الاستثنائية حتى وضع قوانين انتقالية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيستمر العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة منذ يوم 25 يوليو الماضي لحين وضع قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي.

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-مظاهرات في موسكو ضد الانتخابات البرلمانية

اندلعت احتجاجات في موسكو مساء اليوم الاثنين، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الروسية التي احتفظ فيها الحزب الحاكم الموالي للكرملين بقبضته على السلطة.

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