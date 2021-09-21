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اليوم.. مصر للطيران تنقل 7505 ركاب عبر 67 رحلة دولية وداخلية

05:00 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
اليوم.. مصر للطيران تنقل 7505 ركاب عبر 67 رحلة دولية وداخلية

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 21 سبتمبر، 67 رحلة جوية، بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من بغداد، وتورنتو، والخرطوم، والكويت، وندجامينا، ولاجوس، وتونس، ودوالا، والدوحة، وأثينا، ولارناكا، ودوسلدورف، ونيويورك، وميلانو، ودبي، والبحرين، وبيروت، والشارقة، ونيروبي، وأديس ابابا، وإربيل، وباريس، وروما، واسطنبول، وامستردام، وفرانكفورت، وموسكو، وبرلين، وفيينا، وميونيخ، وعمّان.

كما تشير الشركة 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 7505 ركاب.

شركة مصر للطيران تورنتو بغداد الخرطوم

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