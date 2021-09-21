​"حماة الوطن": مصر حريصة على توطين أهداف التنمية المستدامة

(مصراوي):

ثمّن حزب حماة الوطن، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، والذي قالها عبر الفيديو كونفرانس، حيث أكد خلالها أن نجاح الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب أهمية متزايدة، مقارنة بأي وقت مضى.

وأكد الحزب في بيان له، أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة، ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات، وهو الجهد الذي أسفر عن تبني "رؤية مصر 2030".

ويضيف الحزب أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه، على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يأتِ دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.