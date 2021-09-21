مزايا السكن في القاهرة الجديدة.. وما يجب معرفته عن المدينة

*إعلان تحريري

تعتبر مدينة القاهرة الجديدة من أهم المدن المصرية ومن بين الأماكن الأكثر رقيًا وتنوعًا في الإسكان وفي جودة المعيشة والخدمات، والتنوع العقاري ويتوافر شقق للإيجار و شقق للبيع بالتجمع الخامس بأفضل الأسعار بجانب العقارات الأخرى مختلفة المساحة والتقسيم، كما تتميز بالكثير من عوامل الجذب التي تجعلك تختار السكن في القاهرة الجديدة بدون تردد.

مدينة القاهرة الجديدة.. أهم المعلومات عنها

تقع مدينة القاهرة الجديدة ضمن محافظة القاهرة، وتعتبر من أكبر المدن الجديدة في مصر، وقد تم إنشائها عام 2000 بقرار رئاسي وذلك بهدف تخفيف العبء السكاني من على كاهل القاهرة، وتقع المدينة في شرقي القاهرة وبين طريق القاهرة – السويس الصحراوي وطريق القطامية – العين السخنة، وتبعد 5 كيلومترات فقط عن مدينة نصر، وحوالي 15 كيلومترًا عن المعادي.

وتتميز القاهرة الجديدة بارتفاعها بحوالي 350 مترًا عن سطح البحر، وهو ما يضمن لها مناخ معتدل معظم أيام السنة، ويجعل درجة الحرارة بها أقل من القاهرة بـ5 درجات مئوية في المتوسط.

مساحة مدينة القاهرة الجديدة

تقدر مساحة القاهرة الجديدة عند إنشائها بحوالي 70 ألف فدان، ثم تم إضافة أكثر من 15 ألف فدان لمساحتها عام 2016، لتصبح المساحة الإجمالية الحالية للمدينة تبلغ حوالي 85589 ألف فدان.

أحياء مدينة القاهرة الجديدة

تتكون القاهرة الجديدة من 5 تجمعات سكنية رئيسية، هي:

التجمع الأول

التجمع الثالث

التجمع الخامس

الامتداد الشرقي

الامتداد الجنوبي

وتضم المدينة العديد من الأحياء، ومن بين أشهر أحيائها:

منطقة أحياء التجمع (من الحي الأول إلى الخامس)

حي الشويفات

حي النرجس

حي البنفسج

حي تمر حنة

حي الأندلس

حي اللوتس

حي القرنفل

حي المستثمرين الشمالية

حي جنوب الأكاديمية

حي أبو الهول

حي بيت الوطن

الطرق المحيطة بالقاهرة الجديدة والمدن القريبة منها

تحاط مدينة القاهرة الجديدة بالعديد من الطرق والمحاور الرئيسية المهمة والتي تربط بينها وبين القاهرة والمناطق المختلفة داخلها، وكذلك الطرق السريعة التي تصل إلى مدن أخرى، ومنها:

الطريق الدائري الذي يحيط القاهرة بأكملها

طريق NA الذي يربط القاهرة الجديدة بمدينة نصر

طريق القاهرة – السويس الصحراوي

طريق القطامية – العين السخنة

محور المشير طنطاوي

وهناك الكثير من المدن الجديدة والمناطق المهمة القريبة من القاهرة الجديدة، ومنها مدينة نصر والمعادي ومصر الجديدة داخل القاهرة، ومدينتي والرحاب والشروق ومدينة بدر، وبالطبع العاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح مقر الحكم الإداري في السنوات القليلة القادمة.

مزايا السكن في القاهرة الجديدة

تضم مدينة القاهرة الجديدة كل ما تبحث عنه من خدمات متنوعة، بداية من المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وصرف صحي وخدمات النظافة والتشجير وكابلات الإنترنت وشبكات المحمول، إلى خدمات دور العبادة والأسواق والبنوك ومقرات الشركات ومحطات البنزين، وبالطبع المدارس والجامعات الراقية والمولات التجارية والهيئات الحكومية. وكل ذلك بجانب الشوارع الواسعة والمساحات الخضراء والحدائق العامة.

كما يتواجد تنوع عقاري في المدينة يجعلك تحصل على مرادك بسهولة، فتوجد شقق للبيع بأنواعها المختلفة من الاستوديو إلى البنتهاوس، وأيضًا توجد شقق للإيجار بأسعار مناسبة.

المدارس والجامعات الموجودة في القاهرة الجديدة

يتوفر في القاهرة الجديدة تنوع كبير في الخدمات التعليمية، فتتوفر المدارس الحكومية واللغات والخاصة والمدارس الدولية والأزهرية، وكذلك مراكز التدريب والكورسات وحضانات الأطفال، والجامعات المتميزة، ومنها:

مدارس أجيال للغات

مدارس الشويفات الدولية

مدارس الأندلس الدولية

مدرسة منور هاوس الدولية

مدرسة المستقبل

المدرسة الكورية بالقاهرة

المدرسة البريطانية الدولية

مدرسة أحمد زويل الرسمية المتميزة للغات

معهد سيد طنطاوي الأزهري

المدرسة الأمريكية الدولية

هارفست بريتش كوليدج للتدريب

حضانة ستيب باي ستيب

حضانة كوزي كيندر

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

جامعة المستقبل الدولية

الجامعة الألمانية

أكاديمية الشرطة

المستشفيات والمراكز الصحية في القاهرة الجديدة

تتوفر الخدمة الصحية في القاهرة الجديدة بجودة مرتفعة ومن خلال المستشفيات والصيدليات والعيادات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، ومنها:

المستشفى الجوي التخصصي

مستشفى تبارك للولادة

مستشفى السلام الدولي

مركز نسائم الدولي

مركز القاهرة الجديدة الطبي

مستشفى طفلي لطب الأطفال

المولات وأماكن الترفيه في مدينة القاهرة الجديدة

يوجد العديد من أماكن الترفيه والتسوق والمولات التجارية الضخمة في مدينة القاهرة الجديدة، والتي تجذب إليها الزوار من كل مكان، ومنها:

كايرو فستيفال سيتي مول

بوينت-90 مول

داون تاون مول

ملاهي ماجيك ستورز

ماجيك بلانيت

سيتي بلازا مول

تطوير مدينة القاهرة الجديدة

هناك تطوير دائم يجري في مدينة القاهرة الجديدة، ويشمل العمل على توسعة الطرق وتحسين جودتها والاهتمام بالبنية التحتية والصرف الصحي وصرف الأمطار وباقي الخدمات المهمة، وقد قامت الدولة بتنفيذ شبكات طرق بطول 5652 كيلومترًا في مدينة القاهرة الجديدة. مع الاهتمام بتوسعة الطرق والمحاور، وتفقد الإنارة والإنترلوك، وتنسيق الجزر الوسطى في الطرق.

مساحات العقارات المتاحة في القاهرة الجديدة

تضم مدينة القاهرة الجديدة تنوع عقاري كبير، فيوجد بها أنواع مختلفة من العقارات والوحدات السكنية، ومنها شقق وفيلات للتمليك، ومنها شقق و فلل للايجار، بالإضافة إلى التاون هاوس والتوين هاوس والبنتهاوس والوحدات الإدارية والطبية والتجارية، وتتنوع مساحات الوحدات العقارية المتاحة في مدينة القاهرة الجديدة، وهي:

شقق للبيع تبدأ مساحتها من 42 مترًا مربعًا وتصل مساحتها إلى 700 متر مربع.

فيلات للبيع تبدأ مساحتها من 66 مترًا مربعًا وتصل مساحتها إلى 1000 متر مربع.

شقق للإيجار تبدأ مساحتها من 40 مترًا مربعًا وتصل إلى 800 متر مربع.

فيلا للايجار بالتجمع الخامس تبدأ مساحتها من 140 مترًا مربعًا وتصل إلى 1000 متر مربع.

التجمع الخامس.. من أرقى مناطق القاهرة الجديدة

نخلط كثيرًا بين مدينة القاهرة الجديدة ومنطقة التجمع الخامس، والصحيح أن المنطقة الأخيرة جزء من مدينة القاهرة الجديدة وتعتبر من أرقى المناطق الموجودة وبها، فتحتوي على الخدمات والمولات التجارية ويتواجد بمنطقة التجمع الخامس عدة أحياء، هي:

الحي الأول - فيلات بنسبة 90%

الحى الثاني - فيلات وأراضي للبناء

الحى الثالث - فيلات وعمارات سكنية

الحي الرابع - فيلات وإسكان للشباب

الحى الخامس - فيلات وإسكان متطور

وتتمتع منطقة التجمع الخامس بجودة المرافق والتخطيط واتساع الشوارع وتوفر الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما أن المنطقة بشكل عام تعتبر مقر النخبة الراقية من كافة الطبقات الاجتماعية، ويتوفر بها شقق للبيع وفيلات للبيع، كما يوجد كذلك شقق للايجار بالتجمع الخامس بأفضل الأسعار.

فيلات القاهرة الجديدة وأماكن تواجدها

يوجد فلل للبيع في التجمع الخامس بشكل متنوع وفريد، وذلك من خلال اختلاف أشكال الفيلات بين التاون هاوس والتوين هاوس والفيلات المستقلة، وكذلك التنوع في المساحات المتوفرة لتلك الفيلات، ومن المناطق التي تتوفر بها الفيلات في القاهرة الجديدة:

الحي الأول بمنطقة التجمع الخامس

فيلات حي النرجس التجمع الخامس

منطقة إعمار

غرب الجولف

مثلث الدبلوماسيين بالتجمع

حي القرنفل فيلات

فيلا حي تمر حنة

فيلات حي الشويفات

منطقة داماك