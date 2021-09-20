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الري: تشغيل 200 بئر مياه بالطاقة الشمسية

10:51 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، عن تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بعدد 825 منشأ بغرض الحماية من أخطار السيول في محافظات شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر ومطروح، ما بين سد وبحيرة صناعية وبحيرة جبلية وحاجز إعاقة وحوض تهدئة بتكلفة إجمالية قدرت بمليار جنيه، لحصاد ما يقرب من 121 مليون متر مكعب.

وأوضح رئيس قطاع المياه الجوفية، في تصريحات لـ"مصراوي" أن الوزارة عملت على تشغيل 200 بئر حكومي بالطاقة الشمسية، بهدف التحكم في كميات المياه المستخرجة من الآبار والخزانات الجوفية، ومنعها من التدهور الكمي والنوعي في محافظات سيناء والوادي الجديد والواحات البحرية ومدن الصعيد بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنية تقريبًا.

الطاقة الشمسية أسامة الظاهر قطاع المياه الجوفية السيول

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