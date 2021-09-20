ننشر تفاصيل مراقبة الوفد المصري على الانتخابات البرلمانية في روسيا

(مصراوي):

أعلنت النائبة نيفين جورج الأنطوني، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل لقاء الوفد المشارك في الرقابة على الانتخابات البرلمانية الروسية "الدوما"، مع نظيره الروسي، بمجلس الشيوخ.



وأوضحت النائبة، أن اللقاء ضم من الجانب المصري السفير إيهاب نصر، سفير مصر بموسكو، وأعضاء مجلس الشيوخ، ومن الجانب الروسي، فريت مخمتشين، نائب وكيل المجلس الفيدرالي الروسي للعلاقات الخارجية، و2 من أعضاء مجلس الشيوخ الروس، وأولجا إبيفانوفا، وسيرجي تسيكوف.

وتناول اللقاء النتائج الأولية للانتخابات، وعرض ملاحظات وفد مجلس الشيوخ المصرية كمراقب دولي للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى عرض بعض التوصيات الختامية.

وأكدت النائبة نيفين جورج الأنطوني، أن الوفد الروسي وجّه الشكر للوفد المصري على دوره في مراقبة الانتخابات، كما قدم الهدايا التذكارية لهم.

عقب اللقاء، استضاف التلفزيون الروسي النائبة الدكتورة نيفين الأنطوني، لتوضيح أهم الملاحظات التي تمت في اللقاء، والتعليق على العملية الانتخابية من وجهة نظر المراقبين الأجانب.