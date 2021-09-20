النقل: وصول فريق مصري للسودان لتطوير النقل النهري من وادي حلفا حتى الخرطوم

(مصراوي):

قالت وزارة النقل، إن السفير أحمد الشريف فوزي القنصل العام بجمهورية مصر العربية في السودان، والدكتور معاوية علي خالد المدير العام للملاحة النهرية بالسودان، استقبلا الباخرة "سيناء" وعلى متنها الفريق الهندسي المصري برئاسة المهندس محسن عزة ملك، رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية بوزارة النقل المصرية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، ضم الوفد عددًا من القيادات المصرية لاستطلاع المجرى النهري وتطهيره، ومدى صلاحيته لاستيعاب حركة السفن الكبيرة التي تحمل حاويات البضائع الكبيرة.

وتأتي الزيارة في إطار تطوير وتأهيل النقل النهري من وادي حلفا حتى الخرطوم، بالتتزامن مع تطوير أرصفة ميناء حلفا والتي يقوم بتنفيذها الجانب المصري بالتنسيق مع وزارة النقل السودانية.

وقال رئيس الوفد المصري، إن العمل سيبدأ غدًا الثلاثاء، من خلال استطلاع الخط الملاحي النهري، من حلفا حتى منطقة عكاشة عبر شركات عملاقة متخصصة في هذا المجال لعمل دراسات أولية وستكون نقلة كبيرة في تطوير الملاحة بين البلدين، ما يحقق الخير بين الشعبين.